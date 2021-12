Lorenzo crava pole da etapa da Espanha na MotoGP

Atual campeão da MotoGP, Jorge Lorenzo conquistou neste sábado, 4, a sua segunda pole desta temporada ao cravar o tempo de 1min38s673 na sua melhor volta na sessão classificatória para o grid de largada da etapa da Espanha da categoria, no circuito de Jerez de la Frontera. O espanhol da Yamaha ficou logo à frente do seu compatriota Dani Pedrosa, da Honda, que garantiu o segundo lugar ao marcar 1min38s920.

A etapa espanhola, por sinal, contará com três pilotos da casa nas três primeiras posições no grid, pois Marc Márquez, da Honda, ficou em terceiro ao cronometrar 1min38s971. Há duas semanas, o piloto de 20 anos fez história em Austin, no Texas, ao cravar a pole e vencer a etapa das Américas do Mundial de MotoGP. Na ocasião, ele se tornou o mais jovem de todos os tempos a obter os dois feitos na maior categoria da motovelocidade.

Márquez, por sinal, foi o último a andar na casa de 1min38s neste disputado treino de classificação, que contou ainda com o britânico Cal Crutchlow, da Yamaha, conquistando a quarta posição ao cravar 1min39s262. Ele superou por muito pouco o italiano Valentino Rossi, também da Yamaha, quinto colocado com 1min39s300.

Para Lorenzo, a pole obtida neste sábado foi especial também pelo fato de que aconteceu justamente no dia em que ele completou 26 anos de idade. Correndo em casa, ele divide a liderança deste Mundial de MotoGP com Márquez, ambos com 41 pontos. Já Pedrosa está em terceiro na classificação, com 33.

Álvaro Bautista, Nicky Hayden, Stefan Bradl, Andrea Dovizioso e Héctor Barberá, nesta ordem, completaram o grupo dos dez mais bem colocados do grid neste sábado. A corrida deste domingo, que marcará a terceira etapa deste Mundial, terá largada às 9 horas (de Brasília).

Confira como ficou o grid de largada da etapa da Espanha:

1.º Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 1min38s673

2.º Dani Pedrosa (ESP/Honda), 1min38s920

3.º Marc Márquez (ESP/Honda), 1min38s971

4.º Cal Crutchlow (GBR/Yamaha), 1min39s262

5.º Valentino Rossi (ITA/Yamaha), 1min39s300

6.º Álvaro Bautista (ESP/Honda), 1min39s509

7.º Nicky Hayden (EUA/Ducati), 1min39s654

8.º Stefan Bradl (ALE/Honda), 1min39s847

9.º Andrea Dovizioso (ITA/Ducati), 1min39s848

10.º Héctor Barberá (ESP/FTR), 1min39s980

11.º Andrea Iannone (ITA/Ducati), 1min40s087

12.º Bradley Smith (GBR/Yamaha), 1min40s356

13.º Aleix Espargaró (ESP/ART), 1min40S085

14.º Michele Pirro (ITA/Ducati), 1min40S182

15.º Randy de Puniet (FRA/ART), 1min40s466

