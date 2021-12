Londrina entra com ação alegando irregularidades no resultado da Série B

Apesar do fim da Série B, os bastidores da competição ainda estão dando o que falar. O Londrina entrou nesta segunda-feira, 2, com pedido de liminar no Superior Tribunal da Justiça Desportiva (STJD) quanto à homologação do resultado final do Campeonato Brasileiro da Série B de 2019. O comunicado foi emitido pelo time nesta quarta através do site oficial.

Segundo informações da assessoria da equipe, o clube alviceleste sinaliza para irregularidades cometidas pelo Figueirense durante a disputa da competição. O ocorrido se deu no dia 20 de agosto quando, na ocasião, os atletas do Alvinegro catarinense, que vivia uma crise financeira, se recusaram a entrar em campo na partida contra o Cuiabá. A ação resultou com a aplicação do W.O, significando o placar de 3 a 0 para o time mato-grossense.

"[...] a equipe de florianópolis não perdeu nenhum ponto sequer na competição, ou foi excluído como prevê o art. 203 da Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), sendo apenas atribuída a vitória por 3x0 ao adversário e condenada ao valor de modestos e irrisórios R$ 3 mil", emitiu a equipe parananese através de documentação.

Ainda de acordo com a denúncia, o Figueirense contabiliza mais de 90 ações trabalhistas em decorrência de "Salários atrasados e demais obrigações contratuais". Dessa forma, o Londrina alega que a equipe catarinense não cumpriu suas obrigações financeiras com os atleta, descumpriu regulamentos, praticou o W.O, iludiu atletas e o próprio tribunal, foi "premiado" com a manutenção de pontos e permanência da Série B.

Caso seja acatado a denúncia e homologado o resultado final da Segundona, o Figueirense - que terminou a competição em 16º colocado, com 41 pontos - pode acabar sendo rebaixado no lugar do Londrina, primeira equipe dentro do Z-4, com 39 pontos.

adblock ativo