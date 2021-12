Lomba e Diego duelam para levar taça como capitães

Contratado pelo Vitória em maio passado, o lateral esquerdo Diego Renan, de 26 anos, está eufórico. Domingo, na Fonte Nova, pode perder por um gol de diferença que fatura a taça logo no primeiro Campeonato Baiano que disputa. E o melhor: será o único jogador do elenco a conquistar literalmente 100% do título. Isso porque, entre os rubro-negros, só ele foi titular em todas as 11 partidas sem ser substituído.

De quebra, como o goleiro Fernando Miguel permanece lesionado, Diego Renan segue com a braçadeira de capitão. Por isso, será ele a erguer a taça em caso de conquista. "É um momento maravilhoso, o melhor da minha carreira", diz.

Contudo, Diego terá um rival de peso. No Bahia, há também um atleta que jogou 100% de todos os jogos. É o goleiro Marcelo Lomba, coincidentemente o capitão do time. Três anos mais velho, ele ainda possui uma bagagem maior. Lomba já conquistou dois títulos baianos e pôs no currículo aquilo que Diego Renan almeja para domingo. O goleiro foi contratado em maio de 2011. No ano seguinte, venceu logo seu primeiro Baianão, disputando 16 das 26 rodadas. Na época, o zagueiro Titi, hoje na Turquia, era o dono da braçadeira.

Em 2013, Lomba perdeu a final para o Leão, mas a glória viria em 2014, quando venceu seu segundo estadual, erguendo a taça como capitão e jogando 100% de todas as 12 partidas. Ano passado, foi emprestado à Ponte Preta e não participou do título em final sobre o Vitória da Conquista.

Agora, está de volta para liderar o time ao tri. "Em 2012, vivíamos uma situação mais difícil, pois sofríamos uma pressão enorme para quebrar o jejum [o Bahia não conquistava o Baiano desde 2001]. Hoje, o Bahia é o atual bicampeão, o que nos traz confiança".

Lateral artilheiro

Por outro lado, Diego Renan terá ainda mais a celebrar. Primeiro porque o feito viria de um lateral, função que exige um deslocamento muito maior em campo, condição que deixa o atleta mais sujeito a desgaste, lesões e suspensões.

Além disso, a posição é prioritariamente defensiva, Mesmo assim, com quarto gols, Diego é o artilheiro do Vitória e ainda pode terminar no topo da artilharia do campeonato, que, no momento, é dividido por dois atacantes que marcaram cinco vezes: Nino Guerreiro, da Juazeirense, que ainda jogará uma partida pela disputa do 3º lugar, e Edigar Junio, do Bahia, que está lesionado e dificilmente disputará a final.

Diego, por sua vez, tem presença confirmada e ainda é o batedor oficial de pênaltis do Vitória. Foi assim que saíram três de seus gols. Entre eles, o que abriu o placar no 2 a 0 do primeiro Ba-Vi da decisão.

"O que estou vivendo é espetacular. Estou fazendo gols e conseguindo jogar todas as partidas gracas à confiança que o Vitória me deu. Fui muito bem recebido e temos um clima de trabalho excelente, o que me dá alegria em ir para o treino todos os dias".

Com relação à final, Diego, que ganhou os quatro Ba-Vis que disputou na carreira, dois no palco do jogo deste domingo, comenta: "Apesar de podermos perder por 1 a 0, não tem nada definido. Vamos ter outro jogo difícil pela frente. Mas, a maioria do nosso time já jogou na Fonte Nova e temos um bom retrospecto lá".

Lomba contra-argumenta: "temos uma equipe experiente, preparada e que vai chegar forte para este jogo".

