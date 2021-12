Lomantão é confirmado pela Federação Baiana de Futebol

Na corrida para acertar todos os estádios para a disputa do Campeonato Baiano, o presidente da Federação Baiana de Futebol (FBF), Ednaldo Rodrigues, visitou o Estádio Lomanto Júnior. O estádio, que ainda passa por fases finais de reformas, foi aprovado e foi garantido no próximo Baianão.

O Lomantão precisa ainda da confirmação da CBF, já que também vai ser palco da Copa do Brasil, no jogo entre Vitória da Conquista e Palmeiras. A partida, inclusive, não tem data definida, devido ao conflito entre a data de março criada pela CBF e jogos do Baianão.

Segundo o presidente da FBF "todos os laudos técnicos para a realização do Baiano estão em ordem". Sobre o jogo da Copa do Brasil, Rodrigues comentou: "A CBF também já entrou em contato para saber as condições do Lomantão e eu informei que ele tem capacidade para receber jogos nacionais e internacionais

