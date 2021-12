Loja vende garrafa d’água chamada “Cristiano” após polêmica com Coca-Cola

O ato de Cristiano Ronaldo durante uma coletiva de imprensa ao tirar as garrafas de Coca-Cola e recomendar que as pessoas bebam água ao invés do refrigerante, e que fez a empresa perder R$ 20 bi em valor de mercado, continua repercutindo. Desta vez, o jogador português viu seu nome ser dado a uma garrafa d’água.

A loja Ikea do Canadá, especializada em venda de móveis e decoração, anunciou a venda de uma garrafa de vidro chamada “Cristiano”. E o mais importante, a garrafa é reutilizável “apenas para água”, cumprindo com os “mandamentos” do craque da Juventus.

O estabelecimento ainda fez um alerta: "a Cristiano é uma garrafa reutilizável apenas para água, nada de colocar Coca-Cola.

