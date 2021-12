Loja promove oficina de futebol neste sábado

Uma loja localizada no Salvador Shopping (L1), vai promover neste sábado, 26, uma oficina de futebol para crianças. O professor, treinador de futebol e educador físico, Victor Cainan, vai comandar diversas atividades recreativas com os pequenos que estiverem no Planeta Imaginário neste dia, das 16h30 às 17h30.

Os pequenos aprenderão de forma lúdica atividades coordenativas de futebol, além de outras brincadeiras. O espaço é voltado para o público infantil de 01 a 12 anos.

A atividade está de segunda a sábado, das 9h ás 22h, e os domingos e feriados, das 13 às 21h, com valores de R$ 23,00 (30 minutos) e R$ 46,00 (1 hora).

