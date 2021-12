Loja promove dia de autógrafos com jogadores do BA-VI

Os torcedores dos dois principais times baianos, Bahia e Vitória, poderão curtir um dia de autógrafo com seus ídolos. A loja de departamento de produtos esportivos Centauro promove nesta terça e quarta-feira, dias 30 e 1º, em sua unidade do Salvador Shopping, uma sessão de autógrafos com jogadores dos dois times, que se enfrentam no próximo sábado, 4, no Barradão, na partida válida pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



Na terça-feira, as sessões de autógrafos serão apenas com os jogadores do Vitória. Os torcedores Rubro-Negro terão a oportunidade de conhecer e ganhar autógrafos do meio de campo Pedro Ken, e o zagueiro Guilherme Mattis.

Já na quarta-feira, os torcedores do Bahia terão a chance de conhecer o goleiro Douglas Pires, e o atacante João Leonardo, herói do último jogo ao marcar o gol do triunfo sobre o Luverdense. Além disso, as musas do Leão e do Tricolor estarão presentes para dar um charme às ações.

No dois dias a sessão de autógrafos começará às 19h30. Participarão os 150 primeiros torcedores que retirarem a senha na unidade. O evento também marca o lançamento das novas camisas licenciadas dos clubes.





