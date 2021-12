Liverpool vence jogo de 8 gols na Liga Europa em Berna

O Liverpool abriu a sua participação na fase de grupos da Liga Europa com uma vitória em partida emocionante e de oito gols, disputada em Berna. Em jogo válido pelo Grupo A, considerado o mais difícil do torneio, o time inglês derrotou o Young Boys, na Suíça, por 5 a 3, nesta quinta-feira.

Em má fase no Campeonato Inglês, o Liverpool chegou a estar perdendo por 3 a 2, mas mostrou força e venceu o duelo com dois gols de Shelvey. Os outros foram marcados por Ojala (contra), Wisdow e Coates. Nuzzolo, Ojala e Zárate fizeram os gols do time suíço.

No outro jogo do Grupo A, Udinese e Anzhi Makhachkala empataram por 1 a 1 em partida disputada na Itália. Di Natale marcou o gol da equipe da casa, enquanto Padelli (contra) fez o gol do time russo.

Na Turquia, o Fenerbahçe chegou a abrir 2 a 0, mas apenas empatou por 2 a 2 com o Olympique de Marselha, em duelo válido pelo Grupo C. Erkin e o brasileiro Alex fizeram os gols do time turco, que cedeu a igualdade nos minutos finais, quando foi vazado por Valbuena e Ayew. Também pelo Grupo C, AEL Limassol e Borussia Mönchengladbach empataram por 0 a 0.

Atual campeão da Liga Europa, o Atlético de Madrid mostrou força na sua estreia no Grupo B e derrotou o Hapoel Tel-Aviv por 3 a 0, fora de casa. Os gols da partida foram marcados por Cristian Rodríguez, Diego Costa e Raúl García. No outro jogo da chave, o Viktoria Plzen venceu o Académica por 3 a 1.

Mesmo com um time recheado de reservas, o Napoli não teve dificuldades para golear o sueco AIK por 4 a 0, em duelo válido pelo Grupo F. Vargas fez os três primeiros gols do time italiano, que também marcou com Dzemaili. Já o Dnipro, em casa, derrotou o PSV por 2 a 0.

No grupo D, com um gol do brasileiro Jussiê, o Bordeaux goleou, em casa, o Brugge por 4 a 0. Já Marítimo e Newcastle não saíram do 0 a 0 em Portugal. Stuttgart e Steaua Bucareste empataram, na Alemanha, por 2 a 2, enquanto o Copenhagen venceu o Molde por 2 a 1, em partidas válidas pelo Grupo E.

adblock ativo