Liverpool estreia com goleada e Chelsea sofre para vencer na Copa da Liga Inglesa

Foi uma rodada de opostos para os grandes da Inglaterra na Copa da Liga Inglesa. Enquanto o Liverpool arrasou o Burton Albion, da segunda divisão, o Chelsea sofreu para derrotar o Bristol Rovers, da terceira, em casa, nesta terça-feira, 23. Foi a estreia das duas tradicionais equipes na competição.

Jogando no modesto Pirelli Stadium, com capacidade para apenas 7 mil torcedores, o Liverpool não aliviou e goleou por 5 a 0. A vitória arrasadora contou com dois gols de Daniel Sturridge, um do brasileiro Roberto Firmino e teve até gol de letra, de Origi. A defesa do anfitrião também colaborou ao marcar contra, com Tom Naylor, quase de costas.

O trabalho do Liverpool foi facilitado pela situação difícil do rival, que briga para não ser rebaixado da segunda para a terceira divisão. Por essa razão, o técnico mandou uma equipe mista em campo, com muitos reservas, que não conseguiram conter o time treinado por Jürgen Klopp. Firmino foi um dos destaques, ao deixar sua marca e participar das principais jogadas ofensivas, principalmente aquela que gerou o gol do belga Origi.

Com o triunfo, o Liverpool avançou à próxima fase da Copa da Liga Inglesa. Sem saber quem será seu próximo rival, o time se concentra agora na partida que fará contra o Tottenham, neste sábado, fora de casa, em rodada do Campeonato Inglês.

Já o Chelsea, do técnico Antonio Conte, tem motivos para se preocupar depois da suada vitória sobre o limitado Bristol Rovers, da terceira divisão. O Chelsea venceu por 3 a 2, com dois gols de Michy Batshuayi e um de Victor Moses. Mas sofreu pressão nos minutos finais, após abrir 3 a 1.

Em outras partidas envolvendo times da primeira divisão do futebol inglês, o Everton também goleou nesta terça, ao fazer 4 a 0 no Yeovil Town, da quarta divisão. Com o mesmo placar, o Stoke City eliminou o Stevenage, também da quarta. O Crystal Palace, por sua vez, bateu por 2 a 0 o Blackpool, outro time da quarta divisão.

Pelo mesmo placar de 3 a 1, Hull City e Swansea City também avançaram à próxima fase. O Hull superou o Exeter City, enquanto o Swansea despachou o Peterborough United.

