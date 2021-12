Liverpool e Tottenham fazem duelo inglês pela Champions em Madri

O Tottenham, que já fez história ao se classificar para sua primeira final de Champions quer encerrar sua campanha levantando no sábado, 1º, em Madri (16h, pelo horário de Brasília) a 'Orelhuda' na final contra o Liverpool de Jürgen Klopp, que tenta o título pela segunda vez em duas temporadas.

Depois de surpreender a todos com uma virada histórica nas semifinais diante do Barcelona (0-3, 4-0), o Liverpool alcançou sua segunda final de Liga dos Campeões consecutiva, querendo deixar para trás a derrota sofrida em 2018 para o Real Madrid em Kiev.

"Estamos na final da 'Champions', para mim é a partida mais importante do futebol mundial em termos de clubes. Então é normal que eu esteja de bom humor", disse nesta sexta-feira, 31, um sorridente Jürgen Klopp, técnico dos 'Reds', na coletiva de imprensa antes do jogo.

A equipe inglesa fez uma excelente temporada, mas deixou de conquistar o campeonato inglês, que não vence desde 1990, na última rodada, quando terminou na segunda posição a apenas um ponto do campeão Manchester City.

E agora a Champions é a grande chance de se redimir e dar uma alegria aos torcedores 'Reds'. Milhares deles vão encher no sábado o estádio Metropolitano madrilenho.

Segurança reforçada em Madri

A expectativa é de que cerca de 100 mil torcedores, a maioria sem ingressos, estejam na capital espanhola, que desde quinta-feira está repleta de shows e atividades para o público.

Um dispositivo de quase cinco mil agentes está encarregado da segurança, que prevê até zonas diferenciadas de concentração para os torcedores do Tottenham e os do Liverpool que ainda guardam as lembranças da façanha em Anfield.

A grande virada contra Lionel Messi e companhia encheu os Reds de esperanças para este sábado, na segunda final europeia totalmente inglesa em menos de uma semana, depois que o Chelsea conquistou a Liga Europa na quarta-feira ao vencer o Arsenal por 4 a 1.

Famoso por seus esquemas ousados, Klopp vai enfrentar no sábado, no estádio do Atlético de Madrid, um Tottenham que tampouco renuncia à forte pressão e ao jogo ofensivo.

Os 'Reds' vão voltar a confiar em seu ataque formado por Mohamed Salah, Roberto Firmino e Sadio Mané para tentar mandar a bola para as redes do goleiro francês Hugo Lloris.

Klopp afastou as dúvidas sobre o atacante brasileiro, que havia perdido os últimos jogos de sua equipe devido a uma lesão, afirmando que ele "está pronto".

Na retaguarda, Virgil van Dijk deverá ser o encarregado de dar segurança e solidez à defesa.

À espera de Kane

O zagueiro central holandês vai ter trabalho se, como é esperado, a estrela do ataque do Tottenham, Harry Kane, voltar a campo disposto a conquistar o título após se recuperar de uma lesão.

"Me sinto bem", disse na segunda-feira o atacante dos 'Spurs', destacando que "a decisão é coisa do treinador".

Já o técnico Mauricio Pochettino não quis antecipar nesta sexta se vai escalar seu artilheiro: "não sei (se ele vai entrar desde o início). Temos outro treino agora e vamos decidir".

Kane em campo, sem dúvida, representaria uma injeção de moral e jogo ofensivo para a equipe de Pochettino na sua primeira final de Liga dos Campeões em seus mais de 130 anos de história.

No sábado "queremos também escrever a história do futebol e para isso temos que ganhar e sabemos o que temos que fazer", disse nesta sexta o argentino.

Quarto colocado no campeonato inglês, com vaga garantida na próxima edição da Champions e participando da final do maior torneio continental de clubes, sobra moral para a equipe que eliminou o Manchester City nas quartas de final e depois conseguiu uma virada espetacular nas semifinais sobre o Ajax em Amsterdã.

"Não viemos para fazer turismo. Estamos aqui para ganhar e fizemos de tudo nas últimas semanas para criar as melhores condições para isso", afirmou na quinta-feira o zagueiro belga dos Spurs, Jan Vertonghen, após os treinos no complexo esportivo do Real Madrid.

