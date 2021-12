Liverpool e Roma iniciam luta por vaga na final da Liga do Campeões

Em reedição da final de 1984 vencida pelos Reds, Liverpool e Roma vão abrir as semifinais da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, 24, enquanto Bayern de Munique e Real Madrid se enfrentam na quarta, 25, em um clássico que soma 17 títulos europeus.

Vai ser o duelo de dois times que foram capazes de eliminar Manchester City e Barcelona, dominadores na Premier League e na LaLiga.

Os Reds encerraram o sonho europeu do City de Guardiola com duas vitórias contundentes, lideradas por um Mohamed Salah em grande forma. O egípcio marcou dois gols na eliminatória, sendo 41 em todas as competições nesta temporada.

Salah acabou de receber o prêmio de melhor jogador do ano na Inglaterra, pela associação de jogadores da Premier League.

O Liverpool, cinco vezes campeão da Europa, chega pela primeira vez às semifinais desde a temporada 2007-2008, enquanto a Roma só esteve presente nesta fase da competição em 1984, quando chegou à final para depois perder para os Reds.

O time do norte da Inglaterra tem o melhor ataque da competição com 33 gols, um recorde para o time britânico.

A Roma também chega para o duelo com esperanças, depois de reverter goleada sofrida por 4 a 1 para o Barcelona com um 3 a 0 em casa no Estádio Olímpico. O resultado aumenta as esperanças de uma equipe desacreditada.

"Devemos sonhar com Kiev (final). Por que não acreditar em algo mais depois de um jogo assim?", disse o técnico Eusebio Di Francesco após eliminar o Barça. A resposta foi recebida com aplausos pelos jornalistas italianos na coletiva de imprensa.

Na quarta, Bayern de Munique e Real Madrid se encontram nas semifinais, após o último duelo entre as duas equipes nas quartas de final em 2017 ter triunfo espanhol (2-1 e 4-2).

Após sofrer até o último minuto contra a Juventus para conseguir a classificação com pênalti convertido por Cristiano Ronaldo, o Real Madrid está a dois passos de seguir escrevendo sua incrível história na Europa.

A equipe merengue conquistou de maneira consecutiva os últimos dois títulos, sendo três nos últimos quatro anos. São 12 "orelhudas", nome carinhoso para a taça da competição, na sala de conquistas do clube.

Além disso, o time conta com um Ronaldo em excelente fase que marcou 22 vezes nos últimos 12 jogos. A maré está favorável para a equipe levantar o tricampeonato seguido.

Porém, do outro lado está o gigante alemão que já conquistou a Bundesliga por antecipação e está na final da Copa da Alemanha. O time sonha em repetir a tríplice coroa conquistada em 2013, também com o atual técnico Jupp Heynckes no comando.

