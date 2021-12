Estadão Conteúdo Liverpool bate o Bayern na Alemanha e avança às quartas da Liga dos Campeões

O Liverpool visitou o Bayern de Munique nesta quarta-feira, calou a torcida na Allianz Arena e saiu de campo com uma das vagas às quartas de final da Liga dos Campeões. Depois de ficar apenas no empate por 0 a 0 em casa, a equipe inglesa derrotou o adversário por 3 a 1, mesmo atuando na Alemanha, e manteve-se na briga pelo título que não conquista desde 2004/2005.

Se no confronto de ida o grande volume ofensivo do Liverpool foi freado pela falta de pontaria dos atacantes e a boa atuação de Neuer, nesta quarta o time inglês foi bem mais preciso para aproveitar as chances. Contou, também, com erro justamente do goleiro alemão para abrir o placar.

Antes disso, o Bayern até começou melhor, pressionando a saída de bola adversária, e chegou primeiro com Thiago Alcântara, que arriscou de fora da área rente ao travessão. Aos 24, o brasileiro Roberto Firmino recebeu na meia-lua, girou e bateu com perigo.

No minuto seguinte, Mané aproveitou a segunda chegada do Liverpool para abrir o placar. Van Dijk deu lançamento longo da defesa, o senegalês ganhou do marcador e aproveitou a saída desembestada de Neuer para driblá-lo e finalizar por cobertura. A bola passou pelos zagueiros e morreu na rede.

Mesmo com a vaga nas mãos, o Liverpool quase ampliou pouco depois, com Robertson, que exigiu trabalho de Neuer. Mas aos 38, o lateral do time inglês cochilou, Gnabry recebeu lançamento longo em suas costas, dominou e finalizou cruzado. Na tentativa de evitar que a bola chegasse a Lewandowski, Matip tocou contra o próprio gol.

O Bayern precisava de mais um gol para ficar com a vaga, mas foi o Liverpool que voltou melhor do intervalo, controlando a posse de bola e dominando o campo de ataque. O segundo gol, porém, saiu pelo alto. Aos 23, Milner cobrou escanteio da direita, Van Dijk ganhou de Hummels e Javi Martínez e cabeceou para a rede.

Na marra, o Bayern se lançou ao ataque, tomou para si a posse, mas falhou na construção das jogadas e pouco incomodou a defesa inglesa. Do outro lado, o Liverpool era até mais perigoso nas poucas vezes em que contragolpeava, como aos 29, quando Salah chegou a driblar dois marcadores mas foi travado na hora da finalização.

Se não conseguiu encerrar a sequência sem marcar gols, que chegou a seis jogos nesta quarta, Salah mostrou que pode também ser garçom e deu cruzamento perfeito para Mané selar o placar aos 38. Vaga garantida para o Liverpool, quarto time inglês entre os oito classificados às quartas de final da Liga dos Campeões, ao lado de Manchester City, Manchester United e Tottenham.

