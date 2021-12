Lisca propõe auxílio emergencial para clubes e jogadores mais carentes

O treinador do América-MG, Lisca "Doido", sugeriu a criação de um auxílio emergencial aos clubes e jogadores mais necessitados, caso o futebol no Brasil volte a parar por completo devido à pandemia. O comandante do Coelho chegou a pedir a paralisação da Copa do Brasil.

Bastante criticado, Lisca defendeu seu argumento como um “pai e família” assustado com o avanço da pandemia, mas diz não ter opinião formada sobre a suspensão total das atividades.

“Não podemos deixar nenhum profissional desatendido, não só no futebol. Já tivemos auxilio emergencial que foi fundamental”, afirmou Lisca, antes de aprofundar o raciocínio: “Se tiver que parar, os clubes menores… Acho que nós, treinadores e clubes das Séries A e B, CBF e Federações, deveríamos nos mobilizar para criar auxílio emergencial do jogador de futebol profissional pelo tempo que ele ficar parado. Ajudando os clubes que não tiverem capacidade para pagar esses profissionais pelo tempo que ficarem parados”.

Lisca recordou o caso da primeira paralisação do futebol. De acordo com o técnico, os funcionários do futebol profissional do América-MG tiveram 40% do salário cortado durante quatro meses.

“Fica uma sugestão, de repente, cortar as imagens de jogadores e treinadores das Séries A e B, 20% fica no clube e 20% fica para esse fundo. A CBF tem controle de todos os contratos, de valores, está tudo dentro da CBF. É hora de a gente, em melhor condição, se sacrificar e ajudar todos. Está caindo de maduro para a gente do futebol fazer isso”, emendou o treinador.

Após a rodada do fim de semana, o Campeonato Mineiro deve ser suspenso a partir desta segunda-feira, 22, por causa das medidas de enfrentamento à pandemia no estado de Minas Gerais.

