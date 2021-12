Liminar proíbe uniformes de torcidas organizadas no Ba-Vi de domingo

Agora é oficial: as torcidas organizadas Bamor e Imbatíveis não poderão entrar uniformizadas no Barradão para o jogo decisivo entre Bahia e Vitória, válido pelas finais do Campeonato Baiano, neste domingo, 2.



A decisão veio por meio da liminar concedida na tarde desta sexta, 30, pelo juiz Manoel Bahia, acatando solicitação da ação cautelar proposta pelo Ministério Público Estadual.

