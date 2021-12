Lili e Maria Elisa avançam à fase de grupos de etapa suíça do vôlei de praia

A dupla Lili e Maria Elisa venceu nesta terça-feira seus jogos pelo qualificatório e garantiu vaga na fase principal da Major Series de Gstaad, etapa suíça do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Elas se juntam a Larissa/Talita, Juliana/Taiana e Duda/Elize Maia, que já haviam garantido classificação por causa do ranking de entradas.

Cabeças de chave, Lili e Maria Elisa estrearam direto na segunda rodada arrasando as sul-africanas Luciana Pierangeli e Simone Sittig por 2 sets a 0 (21/9 e 21/7), em apenas 25 minutos de partida.

Classificadas, elas terão como primeiras adversárias na próxima fase as polonesas Brzostek e Kolosinska, em duelo válido pelo Grupo E. Na sequência, encaram as espanholas Liliana Fernandez e Elsa Baquerizo e por fim as norte-americanas Dicello e Van Zwieten.

As duplas Larissa e Talita e Juliana e Taiana caíram no Grupo A, que também contará com as canadenses Broder e Valjas e as holandesas Stubbe e Daalderop. Já Duda e Elize Maia estão no Grupo F com as italianas Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, as suíças Huberli e Betschart e as alemãs Mersmann e Schneider.

Masculino

Três duplas brasileiras jogaram nesta terça-feira. Oscar e Thiago venceram na primeira do country-cota Ricardo e André Stein por 2 sets a 1 (18/21, 21/19 e 17/15), em 51 minutos. Na sequência, derrotaram Guto e Saymon (RJ/MS), time mais bem ranqueado entre os três, por 2 sets a 0 (21/14, 21/14), em 36 minutos.

Mesmo derrotados, Guto e Saymon seguiram no torneio, já que duplas previamente inscritas não confirmaram participação. Na primeira rodada do qualificatório, passaram pelos suíços Berta e Muller por 2 sets a 0 (21/13, 21/16), em 42 minutos.

Eles voltam à quadra novamente nesta quarta-feira, pela segunda rodada do qualificatório, quando enfrentarão os lituanos Kazdailis e Rumsevicius, por uma vaga na fase de grupos. Oscar e Thiago perderam na primeira rodada do qualificatório para os noruegueses Kildegaard e Hoyer por 2 sets a 1 (21/19, 22/24 e 13/15), em 56 minutos, e deram adeus ao campeonato.

A fase principal do torneio contará com 32 times, divididos em oito grupos de quatro duplas. Elas jogam entre si com os primeiros colocados indo direto às oitavas de final. Segundos e terceiros de cada chave disputam a repescagem.

A etapa de Gstaad dará US$ 57 mil dólares às duplas campeãs, distribuindo US$ 800 em premiações no total. Os campeões somam 800 pontos no ranking do Circuito Mundial. Após a parada na Suíça, o tour mundial segue para o Major Series de Klagenfurt, na Áustria, na última etapa antes do início dos Jogos Olímpicos.

