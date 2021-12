Liga espanhola se recusa a receber multa rescisória de Neymar

A liga espanhola confirmou nesta quinta-feira, 3, que rejeitou receber o pagamento da multa rescisória de 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 819 milhões) que liberaria o atacante Neymar do Barcelona e facilitaria os trâmites para a concretização da sua transferência ao Paris Saint-Germain.

À agência de notícias The Associated Press, a liga espanhola justificou que não atuará como intermediário do jogador na transação. A recusa também pode envolver a suposta violação das regras do Fair-Play Financeiro da Uefa, ainda mais que os últimos Javier Tebas, presidente de La Liga, declarou anteriormente que a transação desrespeitaria essa legislação.

Além disso, há um imbróglio jurídico envolvendo a renovação do contrato de Neymar com o Barcelona, firmada em outubro de 2016. O acordo previa o pagamento de 25 milhões de euros (R$ 92 milhões) ao jogador até o final de julho. O Barcelona, porém, "congelou" o pagamento diante da iminente saída do brasileiro e declarou ter realizado o depósito desse valor em juízo.

Nesta quinta-feira, Juan de Dios Crespo, um advogado espanhol que representa Neymar, foi para a sede da liga espanhola acompanhado por três brasileiros com a intenção de depositar o pagamento da cláusula de rescisão do contrato do atacante brasileiro, mas não teve sucesso.

A negativa da liga, porém, não tem força para frear a transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain, pois o pagamento da cláusula poderá ser realizado diretamente ao Barcelona. Sem o aval da liga, porém, o time francês e o jogador teriam que acionar a Fifa para conseguir a transferência provisória, um negócio que seria o maior da história do futebol superando em muito os 105 milhões de euros (R$ 387 milhões) pagos pelo Manchester United para a Juventus no ano passado pelo francês Paul Pogba.

Na última quarta-feira, Neymar e seus representantes se reuniram com dirigentes do Barcelona e comunicaram o desejo do jogador de deixar o clube. O time espanhol, então, liberou o brasileiro dos treinamentos, mas avisou que só vai liberá-lo com o pagamento do valor integral da multa.

adblock ativo