Liga dos Campeões terá Real x City e Bayern x A.Madrid

Em sorteio realizado na manhã desta sexta-feira, 15, em Nyon, na Suíça, a Uefa determinou os confrontos das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. O Real Madrid irá enfrentar o Manchester City, enquanto que o Atlético de Madrid terá o Bayern de Munique pela frente.

Pela ordem definida no sorteio, o clube inglês receberá o Real Madrid no Etihad Stadium, em Manchester, no próximo dia 26, uma terça-feira. No dia seguinte, o Atlético de Madrid jogará em casa contra o Bayern de Munique, no estádio Vicente Calderón, em Madri.

A rodada de volta acontecerá na semana seguinte. Em 3 de maio, o clube alemão atuará em seus domínios contra o Atlético de Madrid, na Allianz Arena, em Munique. No dia 4, será a vez do Real Madrid jogar com sua torcida, no estádio Santiago Bernabéu, contra o Manchester City.

A decisão está marcada para o dia 28 de maio, em Milão, no estádio San Siro, como é chamado nas partidas com o Milan como mandante, ou Giuseppe Meazza, nome dado quando a Internazionale é a dona da casa.

O Real Madrid é o recordista de títulos do torneio, com 10, sendo o mais recente na temporada 2013/2014, contra outro semifinalista, o rival Atlético de Madrid. Aquela final, disputada no estádio da Luz, em Lisboa, foi a primeira na história da Liga dos Campeões disputada entre dois times da mesma cidade. Já o Manchester City registra, na atual temporada, a sua melhor campanha na competição.

Os dois times se enfrentaram na fase de grupos há três anos, com o Real Madrid vencendo por 3 a 2, no Santiago Bernabéu, e empatando por 1 a 1, em Manchester.

Do outro lado da chave, Bayern de Munique e Atlético de Madrid repetirão a final de 1974, quando os alemães conquistaram a primeira das cinco taças no principal torneio continental da Europa. O técnico Pep Guardiola escapou de um confronto contra seu futuro time, uma vez que já está acertado para assumir o Manchester City a partir da próxima temporada. Ao mesmo tempo, ele é pressionado na Alemanha para que deixe o Bayern com um título europeu.

As derrotas para Real Madrid e Bayern de Munique foram as únicas oportunidades do Atlético de Madrid em finais de Liga dos Campeões.

Repercussão

O técnico do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, sabe que a equipe terá pela frente uma das grandes potências da Europa, mas não fugiu do favoritismo. "Sempre o Real Madrid é favorito. Sempre foi assim e sempre será. Isso, para nós, não importa. Sabemos da dificuldade de jogar uma semifinal da Liga dos Campeões contra o Manchester City e nos prepararemos para sempre tentar a classificação", declarou.

Do outro lado, o Manchester City também fez elogios ao Real Madrid e admitiu que o confronto de semifinais será bastante complicado. O técnico chileno Manuel Pellegrini conhece bem o adversário, já que trabalhou no clube espanhol entre 2009 e 2010, e previu dois jogos difíceis para seus comandados. "Será um confronto complicado, mas sabíamos que qualquer adversário que enfrentássemos seria difícil", declarou o treinador, que espera usar a pressão sobre os madrilenhos a seu favor. "Para o Real Madrid, ganhar a Liga dos Campeões é importante. É um clube que tem que conseguir sempre pelo menos um título".

Na outra semifinal, o técnico espanhol Pep Guardiola escapou de ter de enfrentar o Manchester City, clube em que irá trabalhar a partir da próxima temporada, mas sabe que terá dificuldades na semifinal. Por uma vaga na decisão em Milão, o Bayern de Munique jogará contra o Atlético de Madrid, muito bem treinado pelo argentino Diego Simeone, nas palavras de Guardiola.

"Sigo pensando que o Barcelona é a melhor equipe (da Europa). Mesmo sendo eliminado e com o melhor jogador do mundo, que é o Messi. Mas uma ou duas partidas podem passar qualquer coisa. Tudo pode acontecer. O Atlético esteve mais de 10 anos sem ganhar em Madri. Chegou Simeone e tudo mudou", afirmou Guardiola, destacando a força do clube espanhol.

Para o técnico do Bayern de Munique, o mérito de Simeone é ter feito os jogadores absorverem a fundo a sua maneira de jogar: a forte marcação e saída rápida para os contra-ataques. "É um técnico top. A equipe tem a mesma mentalidade do treinador. Eu terei que falar muito com meus jogadores. Necessitamos jogar bem as duas vezes", disse.

No lado do Atlético de Madrid, o diretor esportivo José Luis Pérez Caminero esteve presente ao sorteio realizado na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça, e destacou a força do rival. "Vamos enfrentar uma das equipes mais vencedoras da Europa, acostumada a estar sempre nas fases decisivas. Será um confronto complicado, mas espero que o Atlético esteja à altura para poder ganhar", afirmou.

adblock ativo