Nesta quarta-feira, 9, serão definidos os últimos semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa. No Vicente Calderón, casa dos Colchoneiros em Madrid, o Atlético de Madrid enfrenta o Barcelona e pode até empatar por 0 x 0, já que na partida de ida deu empate de 1 x 1 no Camp Nou.

O artilheiro Diego Costa ainda segue como dúvida para o clássico, pois sofreu uma lesão na coxa direita na partida de ida. Pelo Barcelona há desfalques de Victor Váldes e Piqué. Na temporada 2013-14, Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentaram quatro vezes, todos terminando em empate.

No Allianz Arena, em Munique, o Bayern recebe o Manchester United. O primeiro jogo deu empate de 1 x 1 no Old Trafford, e o time alemão também tem a vantagem de jogar pelo empate sem gols.

O Bayern tem os desfalques de Thiago Alcântara, contundido, Schweinsteiger e Javi Martinez, suspensos. O United segue com os desfalques de Marouane Fellaini e do lateral-direito Rafael, por problemas físicos.

Veja os gols da partida de ida entre Barcelona x Atlético de Madrid

Da Redação Liga dos Campeões terá decisão dos últimos semifinalistas

Veja os gols da partida de ida entre Manchester United x Bayern de Munique

Da Redação Liga dos Campeões terá decisão dos últimos semifinalistas

adblock ativo