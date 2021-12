Liga dos Campeões começa e torneio terá 69 brasileiros em campo

A fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa começa nesta terça-feira, 17, recheada de brasileiros. São 69 jogadores distribuídos em 27 dos 32 times que disputarão o título do principal torneio de clubes do Velho Continente nesta temporada 2019/2020. O recordista neste quesito é o Shakhtar Donetsk. O clube ucraniano tem quase um time inteiro verde e amarelo: são dez jogadores nascidos no País.

Entre todos os participantes desta edição, os únicos clubes que não possuem brasileiros são o Borussia Dortmund, da Alemanha; a Inter de Milão, da Itália; o Brugge, da Bélgica; o Dínamo Zagreb, da Croácia; e o Slavia Praga, da República Checa.

Se dentro de campo o Brasil estará representado em praticamente todos jogos, fora das quatro linhas o cenário é bem diferente. Há apenas um técnico nascido no País que comandará uma equipe na fase de grupos da Liga dos Campeões: Sylvinho, que era auxiliar da seleção de Tite e foi contratado em maio pelo Lyon, da França.

Sylvinho, aliás, tem à disposição cinco jogadores brasileiros no elenco do Lyon. Dentre eles o volante Jean Lucas, que foi vendido na janela de transferências do meio desta temporada ao clube francês. "Será a realização de um sonho jogar a Liga dos Campeões", afirmou o atleta de 21 anos, ex-Flamengo e Santos.

O atual campeão é o Liverpool, da Inglaterra, que conta com três brasileiros em seu elenco. O atacante Roberto Firmino, que defende a equipe junto com os compatriotas Alisson e Fabinho, analisou o que o time tem de fazer para defender o título nesta temporada. "Por chegarmos como os atuais campeões, acredito que entraremos com uma responsabilidade a mais. Só não podemos deixar que isso mude a nossa forma de jogar", afirmou o atleta.

O grande jogo deste dia inicial da competição será entre o Barcelona e o Borussia Dortmund, às 16 horas, na Alemanha, válido pela primeira rodada do Grupo F. Além de Messi, que se recupera de lesão e ainda é considerado dúvida na equipe titular da equipe espanhola, o goleiro brasileiro Neto está entre os relacionados para o jogo em Dortmund, assim como o garoto Ansu Fati, de 16 anos, apontado como a nova joia das categorias de base do Barça.

Serão oito confrontos abrindo a fase de grupos nesta terça-feira. Este Grupo F será aberto com a partida entre Inter de Milão e Slavia Praga, às 13h55 (de Brasília). O outro jogo no mesmo horário do dia será entre Lyon e Zenit, na França, antes de o duelo Benfica x RB Leipzig fechar a rodada inicial deste Grupo G, às 16h.

Também no horário das 16h ocorrerão as partidas Napoli x Liverpool, na Itália, e Red Bull Salzburg x Genk, na Áustria, ambas pelo Grupo E, e Chelsea x Valência, na Inglaterra, e Ajax x Lille, na Holanda, pelo Grupo H.

