Liga abre exceção e Cristiano Ronaldo irá vestir a camisa 7 no Manchester United

Cristiano Ronaldo voltará a vestir a camisa 7 em seu retorno ao Manchester United. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 2, pelo próprio clube inglês. Atual dono da numeração, o centroavante Edinson Cavani passará a usar a 21, mesmo número utilizado na seleção uruguaia.

“Eu não tinha certeza se seria possível ter a camisa 7 novamente, então gostaria de agradecer a Edi (Edinson Cavani) por esse gesto incrível”, publicou Ronaldo no perfil do Twitter do United.

Aos 36 anos, o português eleito o melhor jogador do mundo em cinco oportunidades tem uma relação de muito carinho com os Red Devils. Foi pelo time de Old Trafford, inclusive, que Cristiano Ronaldo conquistou o prêmio individual pela primeira vez, na temporada de 2008.

Revelado pelo Sporting, em 2001, ele defendeu as cores do clube inglês por seis anos, entre 2003 e 2009, antes de ser negociado com o Real Madrid e se tornar, até aquele momento, o jogador mais caro da história do futebol. No período em que esteve em Manchester, o número 7 foi praticamente sinônimo de 'Cristiano Ronaldo'.

A respectiva camisa é histórica para o clube. Muitos ídolos da história utilizaram a numeração, a exemplos de George Best, Bryan Robson, Eric Cantona e David Beckham.

O atacante português pode fazer sua segunda estreia pelo clube quando o Manchester United receber o Newcastle United, pelo Campeonato Inglês, no dia 11 de setembro, após a pausa para os jogos das seleções.

