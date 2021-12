Líderes Conquista e Juazeirense empatam pelo Baianão

No duelo de líderes do Campeonato Baiano, Vitória da Conquista e Juazeirense empataram por 1 a 1 ontem, no Estádio Lomanto Júnior, e agora compartilham o topo também com o Vitória, que venceu o Colo-Colo por 1 a 0 no sábado. Todos eles possuem sete pontos, mas os conquistenses levam a melhor no número de gols marcados.

O Bode e Cancão de Foto, que vinha com 100% de aproveitamento, poderiam disparar na classificação em caso de triunfo. Quem surpreendeu primeiro foi o time visitante, aos 34 do primeiro tempo, com gol de Carlos Alberto.

Os anfitriões só empataram na etapa final, aos 35 minutos. Após confusão na área, Cacá bateu de primeira e igualou o confronto.

O Vitória da Conquista viaja para enfrentar o Bahia de Feira, na próxima quarta-feira, no Estádio Joia da Princesa. No mesmo dia, a Juazeirense recebe a visita do Jacobina, no Adauto Moraes, em Juazeiro.

Recuperação

Como visitante, o Galícia venceu o Feirense por 2 a 0 ontem, no Joia da Princesa. Ramon marcou aos 15 e 39 minutos do primeiro tempo, deixando o Demolidor de Campeões na zona de classificação, com quatro pontos.

Já o Feirense continua sua luta contra o rebaixamento. Perdeu seus três jogos.

Na próxima rodada, os galicianos receberão o co-líder Leão em Pituaçu, quarta-feira. Com um triunfo, igualarão o número de pontos do Vitória. Já o desesperado Feirense vai até Ilhéus para encarar o Colo-Colo, que também não venceu nenhuma vez. Será o jogo dos dois times que ainda não fizeram gol.

'Em casa, mas fora'

Ainda sem o reformado estádio da sua cidade, o Jacobina usou como mando de campo o Adauto Moraes, em Juazeiro, ontem. O confronto contra o Bahia de Feira terminou no empate em 1 a 1.

Davidson fez o primeiro gol para o Jacobina do técnico Andrade, aos 30 do primeiro tempo. Porém, 13 minutos mais tarde, o tricolor igualou com Peixoto, de falta.

Mesmo com o técnico campeão brasileiro de 2009 pelo Flamengo, o Jegue da Chapada é um dos quatro clubes que amargam a zona de degola, com dois pontos. Junto com ele estão o Colo-Colo, também com dois, além de Serrano, com três pontos e o Feirense com nada.

No final das seis rodadas da primeira fase, os quatro últimos farão um playoff. Os dois perdedores serão rebaixados. Em contraponto, os oito primeiros vão para as quartas-de-final pelo títulot e se enfrentam em mata-mata, sempre em jogos de ida e volta.

*Colaborou Luiz Tito

adblock ativo