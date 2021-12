Líder, Warriors 'varrem' os Clippers em Los Angeles; Cavaliers arrasa o Knicks

Em uma rodada de quarta-feira à noite marcada por vitórias arrasadoras de alguns dos principais times da NBA e também de outros de menor peso na atualidade, o Golden State Warriors venceu o Los Angeles Clippers por 115 a 98, fora de casa, e deu continuidade ao grande momento que vive na NBA. Líder da Conferência Oeste, o time "varreu" o rival ao conquistar a sétima vitória seguida sobre a equipe da Califórnia na liga de basquete dos Estados Unidos.

Esse foi o 19º triunfo da equipe de Oakland em 22 partidas nesta temporada regular, sendo que ganhou nove dos últimos dez jogos que disputou. Já o Clippers, que iniciou esta edição da competição voando e como sensação, segue exibindo instabilidade e agora acumula sete derrotas em 23 confrontos, retrospecto que o deixa em terceiro lugar da Conferência Oeste, que tem o San Antonio Spurs como vice-líder.

Autor de uma incrível e histórica marca de 60 pontos no massacre por 146 a 102 sobre o Indiana Pacers na última segunda-feira, Klay Thompson voltou a ser o cestinha do Warriors, desta vez com "apenas" 24 pontos, enquanto Draymond Green e Stephen Curry vieram logo atrás pelos visitantes, com 22 e 19 pontos, respectivamente. Discreto na parte ofensiva, com 16 pontos, Kevin Durant acabou sendo importante também por ter acumulado oito rebotes e sete assistências.

Pelo lado do Clippers, Jamal Crawford foi o maior cestinha, com 21 pontos, em um jogo no qual mais uma vez o técnico Steve Kerr optou por não utilizar o brasileiro Anderson Varejão no Warriors.

CAVALIERS ARRASA - Se o time de Oakland se manteve em grande fase, o Cleveland Cavaliers massacrou o New York Knicks por 126 a 94, também fora de casa, e passou a ostentar 15 vitórias em 20 partidas na liderança isolada da Conferência Leste.

Com 25 pontos, sete assistências e seis rebotes, LeBron James voltou a liderar os atuais campeões da NBA em mais uma partida, mas o principal cestinha da equipe neste duelo no mítico Madison Square Garden foi Kyrie Irving, com 28 pontos. Kevin Love também esteve bem na parte ofensiva pelos visitantes, com 21 pontos.

Pelo lado do Knicks, sexto colocado do Leste, agora com 12 derrotas em 22 partidas, o maior cestinha foi Brandon Jennings, com apenas 16 pontos, sendo que Carmelo Anthony decepcionou pela equipe da casa ao ser praticamente anulado pela marcação adversária. Assim, fez somente oito pontos no duelo no qual os anfitriões também se ressentiram na ausência de Derrick Rose, vetado do jogo por causa de uma lesão nas costas.

ROCKETS TAMBÉM MASSACRA - Outro time que arrasou nesta rodada de quarta-feira à noite da NBA foi o Houston Rockets, que venceu por uma diferença de 39 pontos ao bater o Los Angeles Lakers por 134 a 95, em casa, onde conquistou a sua quarta vitória consecutiva.

Curiosamente, porém, desta vez quem foi o maior cestinha da equipe foi o suplente Eric Gordon, com 26 pontos, enquanto James Harden veio logo atrás, com 25. Vale ressaltar, entretanto, que o astro ainda ajudou o seu time com oito assistências e seis rebotes, assim como foi poupado de todo o último quarto do duelo.

Já o brasileiro Nenê jogou por 19 minutos pelo Rockets, fazendo nove pontos e apanhando oito rebotes para a equipe que agora tem 15 vitórias em 22 partidas, retrospecto que o deixa na quinta posição da Conferência Oeste, na qual o Lakers passou a contabilizar 14 derrotas em 24 partidas e ocupa o nono lugar.

Sem D'Angelo Russell, Jose Calderon e Nick Young, lesionados, o time de Los Angeles acabou promovendo a estreia de Marcelinho Huertas como titular nesta temporada. E o brasileiro ajudou o seu time com dez pontos, sete assistências e cinco rebotes.

OUTROS MASSACRES - Outros dois times que sobraram com dois outros massacres na rodada desta quarta-feira foram o Boston Celtics e o Sacramento Kings. Com 23 pontos do cestinha Avery Bradley, a primeiras destas equipes derrotou o Orlando Magic por 117 a 87, fora de casa, enquanto o Kings passou pelo Dallas Mavericks por 120 a 89, no Texas.

Nesta última partida, destaque para DeMarcus Cousins, autor de 24 pontos, 14 rebotes e sete assistências. O astro alemão Dirk Nowitzki, machucado, voltou a desfalcar o Mavericks.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 87 x 77 Detroit Pistons

Orlando Magic 87 x 117 Boston Celtics

Brooklyn Nets 116 x 111 Denver Nuggets

Atlanta Hawks 103 x 95 Miami Heat

Milwaukee Bucks 115 x 107 Portland Trail Blazers

Houston Rockets 134 x 95 Los Angeles Lakers

New York Knicks 94 x 126 Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks 89 x 120 Sacramento Kings

Phoenix Suns 94 x 109 Indiana Pacers

Los Angeles Clippers 98 x 115 Golden State Warriors

Confira os jogos desta quinta-feira:

Toronto Raptors x Minnesota Timberwolves

Washington Wizards x Denver Nuggets

Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans x Philadelphia 76ers

Utah Jazz x Golden State Warriors

Chicago Bulls x San Antonio Spurs

