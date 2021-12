Líder Galícia recebe o Flu de Feira em Pituaçu

Buscando comprovar o bom início de temporada, o Galícia, líder do Baianão, recebe neste sábado, 20, o Fluminense de Feira, no Estádio de Pituaçu. Enquanto o Azulino tenta manter a série invicta, o Touro do Sertão ainda persegue a primeira vitória no Estadual.

Voltando a campo após uma o começo surpreendente, com duas vitórias, o Galícia teve uma semana completa de treinos e não deve ter mudanças na equipe titular.

Já o Flu de Feira pode ter um importante desfalque. O experiente meia Alessandro Azevedo, 33, sentiu uma lesão na coxa durante a semana e é dúvida para o confronto com o Azulino. Se Azevedo não tiver condições, Dudu deve ser a opção do técnico Arnaldo Lira para assumir a vaga.

A partida, que começa às 16h, já foi o confronto decisivo de uma edição do Baianão. Em setembro de 1968, as equipes se enfrentaram na Fonte Nova pela última rodada do octogonal final. Com um ponto a mais na classificação, o Galícia segurou o empate em 0 a 0 e levantou seu último título baiano, o quinto de sua história.

