Líder do ranking do WQS, cearense é eliminada em Itacaré

O ano de 2014 continua maravilhoso para a cearense Silvana Lima. Nem a eliminação nesta sexta-feira, 31, nas quartas de final do Mahalo Surf Eco Festival, no 'quintal' da sua casa, consegue estragar a temporada da cearense, que lidera o ranking do World Qualifying Series (WQS) e já tem ida garantida à elite do surfe no ano que vem.

O retorno ao World Championship Tour (WCT) surge como um prêmio após um 2013 marcado por tristezas. Foram duas cirurgias, a primeira em 2012, e a perda dos principais patrocínios. Sem ter como disputar a maioria dos eventos, a garota nascida em Paracuru, no litoral cearense, e que passou fome na infância, caiu para a divisão de acesso do surfe mundial.

"Sem patrocínio, tive que vender meu apartamento e meu carro para correr atrás do meu sonho, que é estar entre as melhores do mundo e conquistar o título mundial", disse. "Mas consegui alcançar o topo do ranking e trazer minha classificação de volta. Tô feliz pelo ano e triste pela eliminação aqui em Itacaré, mas isso passa, ainda mais pra mim, que tive várias vitórias como também várias derrotas na vida", completou.

Silvana mora em Ilhéus, no sul baiano, a cerca de meia hora de Itacaré, onde é disputado o Mahalo Surf Eco Festival, a etapa baiana do WQS. Por isso, a eliminação nas quartas para a havaiana Tatiana Weston-Webb foi tão lamentada. A cearense não gostou das notas que recebeu e saiu reclamando da arbitragem.

"A menina fez uma manobra bem parecida com a minha, mas com uma onda bem menor. Mesmo assim, os caras me deram quatro pontos, enquanto pra ela deram seis", reclamou Silvana.

Mesmo com a eliminação prematura, ela comemora um 2014 impecável: foram dois títulos em eventos do WQS. Silvana será, por enquanto, a única brasileira no grupo das 18 melhores no WCT em 2015. Considerada a melhor brasileira da atualidade, ela já foi vice da elite em 2008 e em 2009.

"Foi importante sair um pouco do Tour para aliviar a pressão. Estava voltando de duas cirurgias seguidas e tive que competir o resto do ano passado inteiro com dor no joelho. Neste ano pude ter mais calma para fazer as coisas. Então, estou mais preparada para encarar 2015", comemorou a cearense.

Brasil x Havaí

A semifinal feminina do Mahalo Surf Eco Festival terá clássicos entre Brasil e Havaí nas duas baterias. A paulista Suelen Maraisa vai encarar Alessa Quizon, enquanto a catarinense Jacqueline Silva enfrenta Tatiana Weston-Webb.

Entre os homens, o paulista Alex Ribeiro encara o catarinense Yago Dora enquanto o paranaense Jihad Khodr disputa com o francês Paul Cesar Distinguin. Os campeões serão conhecidos neste domingo, 2.

adblock ativo