Líder do Grupo F, França empata com Portugal, que também vai às oitavas

A França, como primeira do grupo F da Eurocopa, e Portugal, como um dos quatro melhores terceiros colocados, se classificaram para as oitavas de final do torneio continental depois de empatarem (2-2) em um jogo disputado nesta quarta-feira, 23, em Budapeste.

Karim Benzema marcou os dois gols dos franceses (45+2 de pênalti e 47) e Cristiano Ronaldo também fez sua dobradinha (31 e 60, ambos de pênalti) e com isso alcançou a histórica marca de 109 gols por Portugal, igualando assim o recorde de gols em partidas internacionais do iraniano Ali Daei.

Na outra partida da chave, a Alemanha empatou no fim com a Hungria (2-2) e alcançou a classificação como segunda do grupo.

Cristiano Ronaldo, de 36 anos e com 178 jogos pela seleção portuguesa, bateu vários recordes neste torneio, do qual se tornou o maior artilheiro de todos os tempos, com 14 gols, dois deles contra os 'Bleus' nesta quarta-feira.

Na estreia contra a Hungria, Ronaldo já se tornou o primeiro jogador da história a disputar cinco fases finais da Euro e é também o que mais disputou partidas no torneio continental, com 24 jogos até esta quarta.

Ele é também o artilheiro desta edição da Eurocopa com 5 gols, dois contra a Hungria, um diante da Alemanha e os dois neste duelo com a França.

Outro destaque do dia foram os dois gols de Benzema, que ele não havia conseguido fazer desde seu retorno aos 'Bleus' após ter sido afastado no final de 2015 pelo caso da 'sextape' com seu então companheiro de equipe Mathieu Valbuena.

O último gol do atacante do Real Madrid com a camisa da França havia sido em 8 de outubro de 2015, também uma dobradinha, em um amistoso contra a Armênia, justamente a última partida que disputou antes do escândalo vir à tona.

