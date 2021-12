Líder do dia, Rosberg prevê batalha com Hamilton pela pole em Interlagos

O vice-líder do Mundial de Fórmula 1, Nico Rosberg, da Mercedes, disse nesta sexta-feira, 13, em Interlagos que o maior rival para conseguir a pole position neste sábado para o GP do Brasil deve ser o companheiro de equipe, Lewis Hamilton. De acordo com o alemão, o fim de semana deve ter uma disputa acirrada entre os dois, que dominaram as duas primeiras sessões de treinos livres.

"Lewis foi muito rápido hoje e parece que nós vamos ter novamente uma grande disputa neste fim de semana", disse o alemão. Rosberg marcou o melhor tempo na segunda sessão, na parte da tarde, com o tricampeão logo na sequência. Pela manhã os dois inverteram as posições. Antes do treino classificatório, na tarde de sábado, os carros vão para a pista na parte da manhã para a terceira e última sessão.

Segundo o alemão, ter superado o inglês à tarde não garante favoritismo para a pole. "Os tempos na parte da tarde não mostram a situação real. Lewis dirigiu com alguns ajustes do motor diferentes do meu e também está rápido para o fim de semana", comentou. Rosberg vem de vitória no México e decide nas duas corridas finais o vice-campeonato com o compatriota Sebastian Vettel, da Ferrari, que ficou em terceiro lugar nas duas sessões desta sexta-feira.

Rosberg tem demonstrado otimismo desde a chegada ao Brasil e disse que a postura confiante se explica pela vitória obtida em Interlagos no ano passado. "O ambiente está ótimo. É um circuito histórico, os fãs estão entusiasmados. Eu tenho ótimas memórias do Brasil e estou ansioso para poder fazer um bom treino (de classificação neste sábado, às 14 horas)", comentou.

