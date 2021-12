Líder do campeonato, Max Verstappen conquista a pole do GP da França de Fórmula 1

O holandês da Red Bull, Max Verstappen, líder do mundial de pilotos conquistou a pole position do Grande Prêmio da França de Fórmula 1, depois de ser o mais rápido neste sábado na classificação.

No circuito de Paul Ricard, Verstappen superou os dois pilotos da Mercedes, o britânico Lewis Hamilton e o finlandês Valtteri Bottas, enquanto o segundo piloto da Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, vencedor do último Grande Prêmio (do Azerbaijão), vai largar em quarto lugar.

Na terceira fila vai largar a Ferrari do espanhol Carlos Sainz Jr e o francês Pierre Gasly (AlphaTauri).

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), o britânico Lando Norris (McLaren), o espanhol Fernando Alonso (Alpine) e o australiano Daniel Ricciardo (McLaren) completam o top 10 do grid.

Antes do início deste Grande Prêmio, que será disputado neste domingo às 10h (horário de Brasília), diante de 15.000 espectadores divididos desde sexta-feira em três arquibancadas para 5.000 pessoas, Vestappen lidera o mundial de pilotos com 4 pontios de vantagem sobre Hamilton.

Entre as escuderias, a Red Bull tem 26 pontos a mais que a Mercedes.

A primeira parte dos treinos classificatórios (Q1) foi interrompida durante dez minutos após um acidente do japonês Yuki Tsunoda (AlphaTauri), e foi paralisada a menos de 30 segundos do final após outro acidente, do alemão Michael Schumacher (Haas).

