Libertadores: Palmeiras vence River por 3 a 0 na Argentina e fica perto da final

O Palmeiras deu, na noite desta terça-feira, 5, um grande passo para voltar a disputar uma final de Libertadores da América. O Alviverde encarou o River Plate pelo jogo de ida da semifinal e venceu por 3 a 0, em Avellaneda, na Argentina, no estádio que leva o mesmo nome da competição continental. Rony, Luiz Adriano e Vinã fizeram os gols brasileiros, mesmo o último sendo um uruguaio.

Na partida de volta, marcada para semana que vem, o time treinador por Abel Ferreira pode até perder por dois gols de desvantagem, em casa, que ainda garante o passaporte para disputar final no Maracanã, marcada para 30 de janeiro.

Histórico

O jogo começou melhor para o River, que levou perigo com Borré já nos primeiros minutos de bola rolando na Argentina.

Minutos depois o River chegou com perigo mais uma vez. Marcos Rocha errou na saída e possibilitou o avanço dos mandantes pela direita. Carrascal apareceu na pequena área para completar o cruzamento e Weverton fez uma grande defesa.

Nos minutos seguintes os argentinos seguiram mais dominantes, mas passaram a ter dificuldade para encontrar espaços na defesa alviverde. Até que, aos 20’, Montiel conseguiu um bom cruzamento para Borré, que chegou de carrinho e não alcançou a bola por alguns centímetros.

Do outro lado, o Palmeiras demorou para chegar, mas quando chegou foi para fazer o gol. Rony aproveitou um cruzamento mal cortado por Armani, dominou e chutou enquanto o goleiro do River ainda se reposicionava na meta argentina: 1 a 0 para o Verdão.

Logo na sequência os visitantes balançaram as redes com Gustavo Scarpa, mas o lance foi invalidado porque Luiz Adriano estava impedido na origem da jogada. O susto acordou o River, que ainda no primeiro tempo voltou a criar chances de gol e chegou a acertar a trave.

Com dois minutos do segundo tempo o Palmeiras chegou ao segundo gol em ótima jogada individual de Luiz Adriano. O camisa dez recebeu passe de costas no meio de campo, girou contra a marcação e avançou até colocar a bola por baixo das pernas de Armani. Um golaço que deu mais tranquilidade para os visitantes.

Aos 15’ o Alviverde ainda ficou com um jogador a mais em campo. Carrascal foi expulso depois de chutar Gabriel Menino sem bola. Na cobrança da falta, o próprio camisa 25 levantou na área e o uruguaio Vinã subiu na altura do Elevador Lacerda para fazer o terceiro dos palmeirenses.

O quarto poderia ter saído dos pés de Gabriel Menino ou Willian Bigode, que pararam em Armani, mas os alviverdes nem devem ter sentido falta desses lances.

