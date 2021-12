Lewis Hamilton vence Grande Prêmio Britânico em casa

A estrela de Lewis Hamilton brilhou neste domingo. O piloto da Mercedes venceu o GP da Inglaterra ao contar com o abandono do seu companheiro de equipe, Nico Rosberg, que pela primeira vez deixou de completar uma prova nesta temporada da Fórmula 1. Com o triunfo obtido no circuito de Silverstone, o inglês foi aos 161 pontos na vice-liderança do campeonato e colou no alemão, que estacionou nos 165.

Aplaudido de pé pela torcida que lotou as arquibancadas, Hamilton superou o fato de que largou da sexta posição do grid para triunfar, enquanto Rosberg saiu da pole, mas foi prejudicado por um problema no câmbio da sua Mercedes. Assim, a luta particular que os dois travam pelo título ficou ainda mais acirrada.

Já a segunda posição ficou com o finlandês Valtteri Bottas, da Williams, que fez sua segunda grande corrida consecutiva depois de ter sido o terceiro colocado do GP da Áustria, há duas semanas, quando subiu ao pódio pela primeira vez na categoria.

O pódio foi completado pelo australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, que assim se manteve na terceira posição do Mundial, agora com 98 pontos. A quarta colocação do GP da Inglaterra ficou com o inglês Jenson Button, da McLaren, enquanto o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, e o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, completaram as seis primeiras posições.

Alonso é o quarto do Mundial, com 87 pontos, e passou a ter um novo perseguidor mais próximo: Bottas, quinto no geral, que foi aos 73 pontos e está três à frente de Vettel, o sexto.

O brasileiro Felipe Massa, por sua vez, amargou um final de semana desastroso. Com problemas nos treinos de sexta-feira e sábado, abandonou a prova deste domingo já após a segunda volta ao ser vítima de um forte acidente sofrido por Kimi Raikkonen, que também abandonou a corrida com sua Ferrari. Assim, Massa estacionou nos 30 pontos e é apenas o décimo na classificação geral.

A CORRIDA

Pole, Rosberg sustentou a primeira posição na largada, enquanto Vettel começou mal e foi ultrapassado por Button e Kevin Magnussen, dupla da McLaren, e logo em seguida o alemão ainda foi pressionado por Lewis Hamilton. O inglês da Mercedes partiu do sexto lugar e chegou a tocar roda com roda com o alemão tetracampeão mundial ao disputar posição.

Na prova em que completou o seu 200º GP da Fórmula 1, Massa não conseguiu tracionar em primeira marcha na largada e demorou para sair, caindo de 15º para o último lugar. Para completar, ele ainda precisou se safar de um forte acidente sofrido por Kimi Raikkonen, que saiu da pista com sua Ferrari e quando tentou voltar, perdeu o controle do carro, bateu forte no muro e retornou para pista. O brasileiro vinha trás e teve de fazer uma manobra brusca para não bater na lateral do monoposto do finlandês, que ficou atravessado na pista antes de parar destruído ao lado de um dos muros do circuito.

O acidente, que fez Raikkonen deixar a sua Ferrari mancando, provocou a ocorrência de uma bandeira vermelha, paralisando a prova. Massa ainda tentou voltar para os boxes já sem um pneu traseiro esquerdo, que furou. Mas, com a suspensão danificada, o brasileiro foi obrigado a abandonar a prova. Também fora, Raikkonen lesionou o seu tornozelo esquerdo, mas não teve nenhum problema mais sério, apesar do susto que tomou.

Por causa do dano causado no guardrail onde Raikkonen bateu de forma violenta com sua Ferrari, foi preciso fazer um reparo naquela proteção e a prova acabou ficando paralisada por mais de uma hora, antes de ser reiniciada na segunda volta com os pilotos em fila indiana atrás do carro de segurança em movimento.

Na relargada, Rosberg se manteve na ponta e era seguido por Button, Magnussen e Hamilton, já à frente de Vettel. Já o finlandês Valtteri Bottas, que largou do 14º lugar, vinha fazendo bela corrida e, com o carro da Williams andando bem, rapidamente foi ganhando posições e ficou em sexto. Lá na frente, o ritmo da Mercedes de Hamilton também era melhor do que o dos carros da McLaren e o inglês também logo assumiu a segunda posição, enquanto Rosberg abria vantagem na ponta.

Já na 11ª volta, Vettel foi o primeiro do pelotão de frente a ir para os boxes para trocar pneus, após a Red Bull sentir que errou ao mandar para a pista o alemão com composto duro. A parada fez Bottas ganhar a quinta posição, enquanto Fernando Alonso, outro que largou lá de trás do grid, já era o sexto pela Ferrari. Com sua Williams bem acertada, o finlandês ultrapassou Magnussen e assumiu o quarto lugar. Alonso, na mesma toada, também deixou o dinamarquês para trás em seguida.

E Bottas seguia em altíssimo ritmo e fez uma linda manobra para ultrapassar Button por fora e assumir a terceira posição na 17ª volta. Já na sequência, no 19º giro, Rosberg foi para os boxes para fazer a primeira troca de pneus, perdendo a liderança para Hamilton, mas ele perderia o seu lugar no topo na 25ª volta, quando também precisou ir aos boxes para fazer seu primeiro pit-stop.

Na 29ª volta da prova, entretanto, Rosberg teve um problema de câmbio com sua Mercedes e foi ultrapassado por Hamilton, que assumiu a liderança novamente. E o alemão foi parando o seu carro aos poucos e abandonou a prova, com o seu monoposto travado na sexta marcha.

Hamilton, absoluto, começou a abrir larga vantagem na liderança, enquanto Bottas seguia em ritmo forte com a Williams e ultrapassou Vettel, então vice-líder. Logo em seguida, o alemão foi para os boxes para fazer nova troca de pneus. Na volta para a pista, o tetracampeão estava em quinto lugar, mas não resistiu à pressão de Alonso, que o ultrapassou.

Alonso, por sua vez, realizava uma prova de recuperação depois de ser punido com uma parada de cinco segundos nos boxes por ter largado fora da posição certa com sua Ferrari. Ele colocou o monoposto à frente do colchete reservado para o seu lugar no grid.

Mesmo assim, seguiu forte na corrida e passou a travar uma batalha ferrenha com Vettel pela quinta posição. O alemão chegou a ultrapassá-lo em certo momento, mas levou o troco logo em seguida, em uma manobra que chegou a gerar protesto do tetracampeão por meio do rádio do seu carro.

Longe desta briga, Bottas vinha assegurando a segunda posição com tranquilidade e Hamilton passeava na ponta. Atrás deles, Ricciardo e Button ocupavam as respectivas terceira e quarta posições.

E Alonso conseguiu resistir à pressão exercida por Vettel até a 48ª volta, quando o alemão fez bela ultrapassagem para assumir o quinto posto. O espanhol, por sua vez, também esbravejou pelo rádio contra a manobra do alemão, que considerou irregular. Chegou a exigir que o rival fosse punido, mas não comoveu a direção da prova com sua fúria.

Assim, Vettel fechou a corrida em quinto, enquanto Hamilton cruzou a linha de chegada com tranquilidade na liderança, seguido por Bottas, Ricciardo e Button, nesta ordem. Magnussen também fez boa prova e terminou em sétimo.

A próxima corrida do Mundial será realizada no dia 20, em Hockenheim, palco do GP da Alemanha, décima etapa do campeonato desta temporada da Fórmula 1.

Confira a classificação final do GP da Inglaterra:

1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 2h26min52s094

2) Valtteri Bottas (FIN/Williams), a 30s1

3) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), a 46s4

4) Jenson Button (ING/McLaren), a 47s3

5) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), a 53s8

6) Fernando Alonso (ESP/Ferrari), a 59s9

7) Kevin Magnussen (DIN/McLaren), a 62s5

8) Nico Hülkenberg (ALE/Force India), a 88s6

9) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), a 89s3

10) Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), a uma volta

11) Sergio Pérez (MEX/Force India), a uma volta

12) Romain Grosjean (FRA/Lotus), a uma volta

13) Adrian Sutil (ALE/Sauber), a uma volta

14) Jules Bianchi (FRA/Marussia), a uma volta

15) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham), a duas voltas

16) Max Chilton (ING/Marussia), a duas voltas

17) Pastor Maldonado (VEN/Lotus), a três voltas

Abandonaram

Nico Rosberg (ALE/Mercedes)

Marcus Ericsson (SUE/Caterham)

Esteban Gutierrez (MEX/Sauber)

Felipe Massa (BRA/Williams)

Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

