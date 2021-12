Lewis Hamilton vence GP dos EUA e é tricampeão de Fórmula 1

Após vencer o grande prêmio dos Estados Unidos, em Austin, Texas, neste domingo, 25, o britânico Lewis Hamilton sagrou-se tricampeão mundial de Fórmula 1 com três etapas de antecedência.

O piloto da Mercedes garantiu o caneco com sua 43ª vitória da carreira em uma das melhores corridas do ano, onde aproveitou um erro infantil de Nico Rosberg nas voltas finais e confirmou o terceiro título da carreira com 30 anos de idade.

Com o triunfo, Hamilton chegou aos 326 pontos e não pode mais ser alcançado por Sebastian Vettel, que foi a 251 com o terceiro lugar em Austin; e nem por Nico Rosnem que foi a 247.

