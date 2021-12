Lewis Hamilton vence GP de Eifel e iguala recorde de Schumacher

O piloto inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu neste domingo o Grande Prêmio de Eifel, disputado no circuito de Nürburgring, na Alemanha, e chegou à marca de 91 vitórias na Fórmula 1, igualando o recorde do alemão Michael Schumacher.

Max Verstappen, da Red Bull, foi o segundo e, Daniel Ricciardo, o terceiro, conquistando o primeiro pódio para a equipe Renault.

O finlandês Valterri Bottas, que largou na pole position e liderava a prova, abandonou a corrida na volta 17 de 60 devido a problemas no motor, o que permitiu que seu companheiro de equipe Hamilton assumisse o primeiro lugar.

O quarto lugar ficou com mexicano Sergio Perez (Racing Point), seguido pelo espanhol Carlos Sainz (McLaren) e o francês Pierre Gasly (AlphaTauri).

Fechando as dez primeiras posições, o monegasco Charles Leclerc completou o GP alemão em sétimo, à frente do alemão Nico Hulkenberg (8º), que substituiu o canadense Lance Stroll, que se sentiu mal antes dos treinos de sábado, enquanto o francês Romain Grosjean (Haas) finalizou em nono, com o italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) em décimo.

