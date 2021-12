Lewis Hamilton planeja aposentadoria da Fórmula 1 antes dos 40 anos

O astro da Fórmula 1, Lewis Hamilton já planeja a sua aposentadoria. O heptacampeão afirmou que não se vê nas pistas com 40 anos, o que acontecerá no dia 7 de janeiro de 2025. A declaração foi dada em entrevista ao Corriere della Sera.

"Sinceramente, espero não estar competindo aos 40 anos. Há tantas coisas que eu gostaria de fazer. Mas a vida evolui tão rápido que te faz mudar. Por exemplo, eu não esperava ter tanta diversão como estou tendo nesta temporada", disse o piloto.

O heptacampeão está em busca do seu oitavo título na maior categoria do automobilismo mundial. Nesta temporada, ele tem como rival o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que lidera o campeonato com quatro pontos a frente do britânico. Ainda restam 16 corridas em 2021.

Hamilton também elogiou a nova geração. "Não olho muito os rivais, mas os novos pilotos são fantásticos. Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc e Carlos Sainz, A Fórmula 1 está em boas mãos", afirmou.

Após ter um problema de freio e ficar na última posição na última corrida em Baku, no Azerbaijão, Hamilton se prepara para uma sequência de três finais de semana seguidos com provas. Neste domingo, às 10h, acontece o GP da França, no Circuito de Paul Ricard.

