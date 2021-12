Lewis Hamilton pede fim das touradas na Espanha: "Tortura mascarada de cultura"

Voz ativa nas redes sociais, como no protesto pela morte do norte-americano George Floyd, o hexacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, voltou a se posicionar em relação a temas polêmicos.

Neste domingo, 14, em stories do Instagram, o britânico pediu o fim das touradas na Espanha, país que considera o evento como parte da cultura. Segundo Hamilton, a prática é um verdadeiro "massacre de animais".

"É realmente vergonhoso, Espanha! As crianças na Espanha são ensinadas a torturar e matar touros a partir dos 14 anos. Estamos pedindo ao Ministério da Educação da Espanha que feche imediatamente as escolas de touradas", postou o piloto da Mercedes.

Hamilton ainda pediu para que os seus seguidores assinassem uma petição do grupo de Pessoas para o Tratamento Ético dos Animais (Peta), principal grupo de defesa dos animais no mundo. A intenção do piloto é apoiar o grupo junto ao Ministério da Educação da Espanha para o fechamento das escolas de Tourada. "É uma tortura mascarada de cultura", afirmou.

