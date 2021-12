Lewis Hamilton é o mais rápido dos treinos livres em Abu Dhabi

O piloto da McLaren Lewis Hamilton surpreendeu os três principais favoritos ao título da Fórmula 1 ao marcar a volta mais rápida dos treinos livres desta sexta-feira para o Grande Prêmio de Abu Dhabi, o último da temporada.



O britânico, quarto colocado no Mundial e que precisa ganhar no domingo e torcer contra os rivais para ter chances de levar o título, fez a volta mais rápida na pista em sentido anti-horário com o tempo de 1min40s888, numa sessão que começou com luz natural e terminou à noite.

