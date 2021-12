Lewis Hamilton é condecorado Cavaleiro do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II

Heptacampeão da Fórmula 1, em 2020, o piloto Lewis Hamilton, teve mais um motivo para comemorar no ano. Isso porque o automobilista de 35 anos foi condecorado pela Rainha Elizabeth II, como "Cavaleiro do Império Britânico", nesta quarta-feira, 30.

O título vem após o britânico igualar o recorde de sete títulos na F1, que antes era do alemão Michael Schumacher. Além do astro das pistas, outras personalidades do esporte foram homenageadas durante o evento.

A estrela do rúgbi, Rob Burrow, lider de uma campanha de conscientização sobre o câncer, a tenista Anne Keothavong, os ex-jogadores de futebol Jimmy Greaves e Ron Flowers, campeões mundiais com a Seleção da Inglaterra em 1966 também foram lembrados na lista.

adblock ativo