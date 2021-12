Lewandowski é acusado de agredir garoto após insulto

O atacante Robert Lewandowski não vem tendo vida fácil em Dortmund desde que fechou contrato com o Bayern de Munique, no início do ano. Além de ser constantemente insultado por torcedores do Borussia, na quinta-feira, 23, o polonês foi acusado por um jovem de 17 anos que o denunciou na polícia por agressão.

Segundo matéria publicada pelo o Jornal Bild, o estudante do ensino médio disse que viu o atleta passar em seu veículo e lhe mostrou o dedo do meio.

"Quando eu o vi, mostrei o dedo do meio. Sei que não estava certo, mas ele pulou em minha direção como um touro. Sua namorada, que é campeã de caratê, abriu a porta do passageiro. Fiquei com medo. Então ele me disse 'o que foi isso, o que você fez?', me deu um tapa na testa e eu voei para trás", comentou o garoto em entrevista ao periódico alemão.

A polícia abriu inquérito para investigar o caso e duas testemunhas confirmaram a versão do estudante.

Em sua página no Facebook, Lewandowski disse que se envolveu em um incidente, mas negou as acusações de agressão.

"A situação na minha me obriga a responder, antes que a mídia comente de forma sensacionalista. Eu gostaria de determinar e dizer claramente que eu não usei nenhuma violência contra aqueles que violaram a minha privacidade. Não tenho a intenção de ensinar adolescentes como se comportarem", escreveu o atleta.

Apesar de já ter a contratação anunciada pelo time de Munique, Lewandowski ainda defende as cores do Borussia. A transferência para o time bávaro ocorrerá no fim da temporada, onde ele será comandado pelo espanhol Pep Guardiola e jogará ao lado de Mario Gotze, que fez o mesmo caminho (Borussia-Bayern) na temporada passada e também se tornou persona non-grata em Dortmund.

