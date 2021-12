Em partida realizada nesta segunda-feira, 8, no estádio Al-Rayyan, em Doha (Catar), o Bayern de Munique (Alemanha) derrotou o Al-Ahly (Egito) por 2 a 0 e garantiu a classificação para a grande decisão do Mundial de Clubes. Agora, os campeões da Liga dos Campeões da Europa enfrentam o Tigres (México) na final, na próxima quinta, 11, no estádio Cidade da Educação, a partir das 15h (horário de Brasília).

Agência Brasil Lewandowski decide e Bayern está na final do Mundial de Clubes

Já o Al-Ahly disputa o terceiro lugar do Mundial de Clubes, também no estádio Cidade da Educação, mas a partir das 12h (horário de Brasília), contra o Palmeiras, que foi derrotado por 1 a 0 no último domingo pelo Tigres na outra semifinal da competição.

Artilheiro polonês decide

O Bayern entrou em campo com o que tinha de melhor, o que ampliou ainda mais o favoritismo diante do atual campeão da Liga dos Campeões Africana. Assim, o Al-Ahly conseguiu apenas uma oportunidade clara na etapa inicial, com Taher aos 20 minutos. Já o time da Baviera teve inúmeras chances. Mas foi eficiente em apenas uma delas.

Aos 16 minutos, o polonês Robert Lewandowski colocou em ação o seu faro de gol para abrir o marcador. Ele recebeu passe de Gnabry dentro da área, dominou a bola e bateu cruzado para vencer o goleiro El Shenawy.

O ritmo do confronto diminui demais na etapa final. E o placar só voltou a ser alterado um pouco antes do final da partida. Aos 40 minutos Tolisso lançou Sané, que cruzou com perfeição para o atual detentor do prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa (o The Best) apenas conferir de cabeça. Bayern 2, Al-Ahly 0, placar final.

Em busca do tetra mundial

Agora a equipe da Baviera enfrenta o Tigres na grande decisão em busca de duas marcas importantes, conquistar o tetracampeonato mundial (pois já venceu nas edições de 1976, 2001 e 2013, sendo as duas primeiras conquistas em competições com formatos diferentes), e alcançar a sexta conquista da temporada, que efetivamente termina com o Mundial de Clubes (o Bayern já venceu o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha, a Liga dos Campeões, a Supercopa da Alemanha e a Supercopa da Uefa).

