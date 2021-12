Lesões perto do Mundial preocupam Guardiola no Bayern

O técnico Pep Guardiola não escondeu a preocupação com a lista de jogadores contundidos do Bayern de Munique. Às vésperas da disputa do Mundial de Clubes, que acontecerá em dezembro, no Marrocos, o treinador tem seis jogadores afastados por conta de lesões e admite que teme chegar para a competição com a equipe bastante enfraquecida, principalmente se perder novas peças.

"Nós vamos precisar sobreviver pelas próximas duas ou três semanas", apontou o treinador, que, apesar de se demonstrar preocupado, garantiu que confia no banco do Bayern caso o time ganhe novos desfalques. "Mas precisamos fazer acontecer, é por isso que temos uma segunda equipe."

O lateral Philipp Lahm é o mais novo problema para Guardiola, depois de sofrer uma lesão muscular, mas deverá ficar afastado apenas por uma semana. Além dele, o treinador não pode contar com Schweinsteiger (cirurgia no tornozelo) Ribery (fratura na costela), Badstuber (ligamento cruzado do joelho), Pizarro e Shaqiri (ambos coxa).

De boa notícia, Guardiola tem a volta de dois jogadores para enfrentar o Eintracht Braunschweig sábado, fora de casa, pelo Campeonato Alemão. Recuperados de problemas físicos, o lateral Diego Contento e o atacante Mario Mandzukic estão prontos para reforçar a equipe.

Ao menos por enquanto, os desfalques parecem não estar fazendo falta ao Bayern de Munique. A equipe segue invicta na temporada, com 11 vitórias e dois empates no Campeonato Alemão, além de cinco vitórias na Liga dos Campeões.

adblock ativo