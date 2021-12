Lesões idênticas no joelho afastam titulares da dupla Ba-Vi

Restando cinco dias para o primeiro Ba-Vi do ano, Vitória e Bahia sofrem com perda de jovens titulares que vão muito além do próximo clássico e afetam a continuação da temporada. Curiosamente, o volante rubro-negro José Welison e o lateral direito tricolor Railan foram vítimas da mesma lesão: ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Praticamente um ano após o meia Escudero se machucar no mesmo local, o volante do Leão foi diagnosticado na segunda-feira, 23, com o problema, após sair com dores durante o segundo tempo do triunfo por 1 a 0 sobre o Colo-Colo, sábado.

Único prata da casa que vinha jogando com regularidade desde 2014, ele precisará passar por cirurgia. O prazo de retorno aos gramados é de seis a oito meses.

Na temporada passada, Escudero voltou seis meses depois da operação, mas não conseguiu uma sequência de atuações. Por consequência do longo tempo parado, teve diversas lesões musculares e só conseguiu emendar três jogos seguidos neste ano.

"Minha cirurgia deve ser na semana que vem. Não sei a data, pois ainda vou fazer (exame de) ressonância. É muito triste, mas é a vida. Deus sabe de todas as coisas, e confio Nele", afirmou José Welison, que completará 20 anos em 11 de março. Ele já recebeu a visita de Escudero.

Railan se deu mal no treino do Bahia na última sexta. Ele também não tem definição sobre a data de sua cirurgia, porém admite que ficará fora de ação por muito tempo.

"Posso estar triste hoje com essa lesão, mas confiante. Gostaria de poder agradecer todas as mensagens que tenho recebido, vocês me fazem cada dia mais forte. Agora é levantar a cabeça e começar a fazer todos os procedimentos que me levem a voltar o quanto antes", escreveu em seu perfil no Instagram o eterno mascote do Esquadrão de Aço.

O clube tricolor ainda não fala em intervenção cirúrgica, mas dificilmente o atleta de 20 anos escapará da operação.

Mesmo lamentando o desfalque, o técnico Sérgio Soares cogita que o Esquadrão de Aço procure um reforço para a posição. Por enquanto, ele vai avaliar revelações das categorias de base. "Éder está voltando, estava machucado. Vamos observar o menino e também o mercado", declarou. Tony, ex-Santa Cruz, é titular.

No Vitória, nada de contratar uma peça de reposição. Pelo menos, por enquanto. Promovido do time sub-20, Flávio substituirá José Welison amanhã, contra o Galícia. Jorge Wagner e Escudero também podem fazer essa função.

Goleiros

Railan e José Welison não são os únicos problemas médicos da dupla Ba-Vi em 2015. A posição de goleiro tem sido um pesadelo para ambos.

O Vitória tem escalado sua quarta opção, Fernando Miguel. Os três preferidos estão machucados ou se recuperando de lesão. Wilson está quase curado da cirurgia no ombro direito, enquanto Gatito Fernández teve lesão no joelho. Gustavo, com dores nas costas, também não pode atuar.

No Bahia, Omar se ausentou devido a dores no quadril, assim como o reserva imediato Douglas Pires, que levou uma pancada na costela. Jeanzinho, de 20 anos, teve sua chance, entretanto Omar, que deve voltar no clássico, pode já enfrentar a Catuense na quarta, 25.

