Lesionados, Vinicius Junior e Filipe Luís viram preocupação para Tite

Menos de uma semana depois de anunciar a lista de convocadas, o técnico Tite deve sofrer duas baixas importantes na seleção brasileira. O feriado do carnaval foi de preocupações para o treinador em razão das lesões sofridas pelo atacante Vinicius Junior e pelo lateral-esquerdo Filipe Luís.

O defensor foi o primeiro a se machucar. No último domingo, 3, ele se machucou ainda no primeiro tempo da partida do Atlético de Madrid contra a Real Sociedad, em San Sebastian, em rodada do Campeonato Espanhol. Após deixar o jogo mais cedo, foi submetido a exames que constataram uma lesão muscular na perna esquerda.

O clube espanhol não revelou uma previsão de recuperação para o jogador, que virou dúvida automática para o duelo contra a Juventus na próxima semana, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. E também passou a virar uma preocupação para Tite. Mesmo que se recupere fisicamente até os amistosos marcados para os dias 23 e 26 deste mês, Filipe Luís deve estar sem ritmo de jogo para ser titular.

Ele vem se tornando a maior aposta de Tite para a lateral-esquerda desde o período pós-Copa do Mundo em razão das seguidas lesões de Marcelo e também de sua queda de rendimento - perdeu recentemente o posto de titular do Real Madrid. Se não tiver condições, será substituído por Alex Sandro, da Juventus.

A dúvida mais recente é quanto a Vinicius Junior, convocado pela primeira vez para a seleção principal. O jogador do Real Madrid teve confirmado nesta quarta um rompimento dos ligamentos "articulação tibiofibular" do seu tornozelo direito. O clube espanhol não estipulou um prazo para o seu retorno, que poderia levar até dois meses.

Assim, o atacante de apenas 18 anos vira dúvida até mesmo para a Copa América, que terá início no dia 14 de junho, no Brasil. Vinicius poderia ter oportunidade preciosa de ser titular nos amistosos contra Panamá e República Checa em razão da ausência de Neymar, também machucado, para estes jogos.

Sem a jovem aposta do Real Madrid, Tite pode dar chances a Everton, do Grêmio, e Richarlison, do Everton, para formarem um eventual trio ofensivo com Roberto Firmino e Gabriel Jesus. Outra formação poderia ter Lucas Paquetá, Firmino e Everton ou Richarlison.

Da dupla machucada, Vinicius Junior deve ser cortado da seleção brasileira nos próximos dias. Filipe Luís pode ser mantido no grupo caso mostra sinais de evolução na sequência. A CBF ainda não se manifestou sobre estas lesões.

