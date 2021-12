Lesionados, Daniel Alves e Hulk são cortados da seleção

Um dia depois de perder o atacante Fred, a seleção brasileira sofreu mais duas baixas para os amistosos contra a Austrália, sábado, em Brasília, e Portugal, dia 10, em Boston. O lateral Daniel Alves, do Barcelona, e o atacante Hulk, do Zenit, foram cortados nesta terça-feira por contusão.

Daniel Alves está com uma tendinite no tornozelo direito, enquanto Hulk já está há cerca de duas semanas sem atuar por conta de uma lesão muscular na coxa direita. Os dois jogadores chegaram a se apresentar à seleção na última segunda, mas passaram por exames médicos que apontaram as contusões e foram descartados.

A comissão técnica ainda não revelou se convocará alguém para a vaga destes jogadores, como fez na última segunda-feira. Na ocasião, Fred foi cortado por conta de uma contusão muscular na coxa direita e o atacante Alexandre Pato, do Corinthians, foi chamado.

Se optar por não convocar ninguém, o técnico Luiz Felipe Scolari deverá optar pela escalação de Maicon, único lateral direito de origem no grupo, no lugar de Daniel Alves. Em relação a Hulk, Lucas e Bernard seriam os substitutos naturais, mas Hernanes e Ramires também poderiam ficar com a vaga.

adblock ativo