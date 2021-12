Lesionado, Sergio Ramos é cortado e desfalca Espanha nas Eliminatórias da Euro

O zagueiro Sergio Ramos foi cortado nesta terça-feira da lista de convocados da Espanha para os dois últimos jogos do Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa de 2016. O jogador do Real Madrid acabou sendo confirmado como baixa por causa de uma lesão no ombro e assim não irá enfrentar Luxemburgo, na próxima sexta, em Logroño, e a Ucrânia, no dia 12, fora de casa, em Kiev.

Sem poder contar com o defensor, o técnico Vicente del Bosque já confirmou Nacho Fernandez, também do Real Madrid, como substituto que foi convocado de última hora e já treina com o resto do grupo da seleção nesta terça à tarde.

Com o corte de Sergio Ramos, a Espanha passou a contabilizar quatro baixas na convocação inicialmente anunciada por Del Bosque, que na última segunda-feira confirmou outras três substituições de jogadores por motivo de lesões.

Foram eles: o meio-campista Bruno Soriano, do Villarreal, o lateral Daniel Carvajal, do Real Madrid, e zagueiro Iñigo Martínez, da Real Sociedad. Eles deram lugar a Mario Gaspar (Villarreal), Mikel San José e Xabier Etxeita, estes dois últimos do Athletic Bilbao.

Apesar dos desfalques, a Espanha vive situação cômoda nas Eliminatórias e depende apenas de uma vitória sobre Luxemburgo, em casa, para assegurar classificação à Eurocopa de 2016. O país é o líder isolado do Grupo C, com 21 pontos, enquanto a Eslováquia é a vice-líder, com 19. Já a Ucrânia, outra seleção na luta por uma vaga na competição continental, é a terceira colocada, com 16.

