Lesionado, Marcelo promete esforço para voltar logo

Um lance casual durante um treinamento da Seleção Brasileira ocasionou a pior lesão da carreira do lateral Marcelo, como ele mesmo definiu. O jogador do Real Madrid fraturou o pé direito e deverá ficar afastado dos gramados pelos próximos três meses. No entanto, prometeu muito esforço para voltar a jogar antes do tempo previsto.

"Vou fazer tudo bem feito para voltar rápido e poder estar com a equipe", disse o lateral, que prometeu não se abalar com a contusão. "Isto não pode tirar a alegria de ninguém, muito menos a minha, já que sempre estou feliz. Já passou e agora tenho que trabalhar duro para voltar a jogar".

Marcelo vivia grande fase no Real Madrid e se firmava como dono da posição na seleção brasileira antes de sofrer sua primeira grave lesão. O jogador, no entanto, tratou o momento com naturalidade.

"Espero que seja a primeira e última vez. Não desejo isso a ninguém. São coisas que podem acontecer em um treinamento ou uma partida, e agora tenho que fazer as coisas direito para voltar o quanto antes. Tenho a cabeça forte, ânimo, meus companheiros e minha família para me ajudar", comentou.

O lateral ainda fez questão de agradecer seus fãs pelo apoio. "Me alegro muito com as mensagens de apoio da torcida. Não sabia que tanta gente me queria tão bem assim e por isso agradeço a todos. Desejo poder me recuperar bem para dar alegrias à torcida", declarou.

