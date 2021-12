Lesionado, Marcelo ficará sem jogar por até 3 semanas

Depois de sair machucado no amistoso entre Brasil e Austrália, no último sábado, 7, o lateral Marcelo da Seleção Brasileira e do Real Madrid vai ficar parado de duas a três semanas, por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda.

O lateral que sequer viajou com a delegação da Seleção para os EUA, deve ser substituído por Maxwell e terá a chance de começar jogando pela primeira vez.

O técnico do Real Madrid, Carlos Ancelloti, também irá ter problemas na armação de seu time nos próximos jogos do time espanhol. Sem o lateral brasileiro, a opção é o português Fabio Coentrão.

