Lesionado, lateral do Bahia de Feira fica fora por um mês

O lateral-esquerdo Jorginho, do Bahia de Feira, foi substituído por lesão durante o empate em 1 a 1 com o Jacobina, domingo, 22, e se ausentará do time por, no mínimo, um mês. Antes mesmo do fim da partida em Juazeiro, o jogador foi submetido a exames. Foi diagnosticado um deslocamento da clavícula num ombro.

O atleta teve que passar por um procedimento de correção do posicionamento do osso. O médico do clube, José Muniz, avaliou que "ele ficará com o local imobilizado e só voltará às atividades com 30 dias".

Portanto, Jorginho não jogará mais nesta primeira fase do Baianão e torcerá para sua equipe se classificar para ele ter chance de retornar nas quartas de final. O próximo jogo do Tremendão será contra o Vitória da Conquista, em casa, nesta quarta, 25.

