Lesionado, Daniel Alves pode ficar de fora da Copa América

O baiano Daniel Alves pode ficar de fora do Copa América. De acordo com o jornal "AS", ele tem uma fascite plantar e pode não se recuperar a tempo de participar da competição nos Estados Unidos.

Para isso, Dani Alves passará os próximos dias no Barcelona tratando a lesão. Só depois que ele vai viajar para a concentração nos EUA, onde será definido se o zagueiro está em condições de jogo.

"É uma grande honra servir ao meu país e as cores da seleção. Quando te chamam, não há cansaço, mas tenho que estar em meu melhor nível físico para dar o meu melhor. Se não estiver 100%, não irei", explica o baiano, apesar de afirmar que a situação não impede ele de jogar.

Segundo Dani Alves, ele sente dores há seis meses, o que causa incomodo. "A dor é forte, mas não impede de jogar".

O zagueiro é símbolo da Seleção na promoção da Copa América. Caso ele seja cortado, se juntará a Neymar na lista de atletas do Barcelona que estão fora do campeonato. Contudo, Dunga negociou com o Barça liberar o atacante da Copa América para poder contar com ele no Jogos Olímpicos.

O Brasil estreia na Copa América em 4 de junho em jogo contra o Equador.

