Lesão tira Daniel Alves do Barcelona por até 10 dias

A sequência de lesões no Barcelona parece não ter fim, e nesta quinta-feira o clube confirmou mais um problema físico de um de seus jogadores. O lateral Daniel Alves passou por exames médicos que comprovaram uma lesão muscular na perna direita. Ele ficará afastado dos gramados por um período entre uma semana e dez dias.

Daniel Alves sofreu uma ruptura fibrilar na panturrilha da perna direita, segundo o comunicado oficial divulgado pelo Barcelona. O jogador começou a sentir dores no local durante treinamento da seleção brasileira, na semana passada, e por isso acabou poupado dos amistosos contra Honduras, no sábado, e Chile, na última terça.

A lesão de Daniel Alves é apenas mais um problema para o técnico Gerardo Martino, que tem outros cinco jogadores se recuperando de problemas físicos. O goleiro Victor Valdés, o lateral Jordi Alba e o atacante Lionel Messi são desfalques para a equipe, enquanto o volante Xavi e o meia Fàbregas estão em fase final de tratamento e são dúvidas para o duelo de sábado contra o Granada, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

Nesta quinta-feira, o elenco treinou normalmente no CT do Barcelona, enquanto Xavi e Alba correram em volta do gramado. A atividade foi marcada pela reapresentação dos atacantes Neymar e Alexis Sánchez, que participaram do amistoso entre Brasil e Chile, na última terça, em Toronto (vitória brasileira por 2 a 1).

