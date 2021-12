Lesão não melhora e Luis Fabiano não pega o Bahia

Não será dessa vez que Luis Fabiano voltará a campo. Lesionado desde a partida contra o Vitória, no dia 5, o atacante não evoluiu da contratura muscular na coxa esquerda sofrida no duelo e está descartado para enfrentar o Bahia neste domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova.

Preocupados com uma possível piora do quadro do jogador, que perdeu os últimos três jogos e não tem treinado, os médicos do clube resolveram dar mais uma semana de prazo para tê-lo mais inteiro para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele deve ficar fora também contra a Universidad Católica na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.

"Ele está no final da recuperação de uma lesão complicada. A partir de segunda ele vai para o campo treinar. Está há muito tempo sem se movimentar", explicou o técnico Muricy Ramalho.

Mesmo tendo marcado contra o Náutico, Welliton segue como opção para a reserva por ainda não ser capaz de aguentar um jogo inteiro. Aloísio, que não marca desde a derrota para o Criciúma em 5 de setembro, segue como titular ao lado de Ademilson, que vem em bom momento.

"O problema do Welliton é que ele não chegou bem na parte física e teve uma contusão no ombro que atrasou. Colocamos ele nos jogos, mas não suportou os 90 minutos e preciso de alguém que aguente. É um velocista, se ele estivesse 100% fisicamente a briga seria melhor, mas o Aloísio continua titular até que o outro prove fisicamente o contrário."

O São Paulo treina novamente neste sábado e então viaja para Salvador. Em 12º lugar com 37 pontos, o time tricolor está a cinco da zona de rebaixamento e a um dos baianos, que estão na 14ª posição.

