Leonardo de Deus e Caio Pumputis caem nas eliminatórias do Mundial

Os nadadores brasileiros que estiveram em ação nas eliminatórias do Mundial de Esportes Aquáticos no fim da noite desta quarta-feira (no horário de Brasília) decepcionaram. Em Gwangju, na Coreia do Sul, Leonardo de Deus, nos 200 metros costas, e Caio Pumputis, nos 200m peito, foram eliminados.

Com a marca de 1min58s74, Leonardo de Deus fez apenas o 22º tempo dos 200m costas nas eliminatórias, sendo que apenas os 16 melhores avançavam às semifinais. O norte-americano Ryan Murphy foi o mais rápido, com a marca de 1min56s61.

Caio Pumputis competiu nos 200m peito, mas foi desclassificado após ser o último colocado da sua bateria com a marca de 2min13s35. E o australiano Matthew Wilson foi o melhor entre todos que disputaram as eliminatórias, com 2min07s29.

Etiene Medeiros estava inscrita para a prova dos 100m livre, mas optou por desistir da disputa, se concentrando nos 50m livre e 50m costas, prova na qual é a atual campeã mundial, sendo que defenderá seu título na final marcada para esta quinta-feira.

