Leonardo confirma saídas de Thiago Silva e Cavani do PSG: 'Decisão muito difícil'

Após diversos boatos na imprensa francesa, o diretor de futebol do Paris Saint-Germain, o brasileiro Leonardo, confirmou as saídas do zagueiro Thiago Silva e do atacante uruguaio Edinson Cavani do PSG.

"Foi uma decisão muito difícil de tomar. São jogadores que marcaram a história do clube. Sempre nos perguntamos se devíamos continuar por um longo caminho ou se não valia a pena. As histórias foram muito bonitas, mas, sim, estão chegando ao fim", declarou Leonardo, ao Le Journal du Dimanche.

Ídolos da recente história vitoriosa do clube, os jogadores participaram da hegemonia imposta pelo PSG na França, faturando diversos títulos. Juntos desde 2013, quando Cavani chegou a equipe francesa, um ano após Thiago, ao atletas já conquistaram sete campeonatos franceses. De acordo com Leonardo, a intenção é manter os atletas até o fim da Liga dos Campeões, prevista para recomeçar em agosto.

Ainda segundo o tetra campeão com a seleção em 1994, as saídas de Thiago Silva e Cavani iniciam um processo de renovação do plantel do PSG. Os laterais Kurzawa e Meunier, o atacante Choupo-Moting e o goleiro espanhol Sergio Rico também estariam deixando o clube, conforme o diretor esportivo.

